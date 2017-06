Din pacate o VESTE TRISTA. Este vorba despre indragita Ozana Barabancea

Ozana Barabancea se opereaza peste cateva zile. Mai exact, interventia chirurgicala va avea loc marti, 20 iunie.

Jurata de la "Te cunosc de undeva!" a luat decizia importanta, impreuna cu cei doi copii ai sai.

Ozana Barabancea este mai decisa ca niciodata sa slabeasca, iar operatia de micsorare de stomac este singura solutie pentru ca vedeta sa arate asa cum isi doreste.

”Ma voi opera marti in Romania. Am vazut cum va decurge operatia pe Youtube. Mi-am facut analizele. Este o decizie pe care am luat-o alaturi de copiii mei si pe care am luat-o cu toata inima. Sunt o grasa asumata. In curand voi fi subtirica si zglobie”, a declarat Ozana Barabancea la Antena Stars.