Dinamovistii trag de Cosmin Contra. ”Nu avem Planul B sau C! Miriuta nu vine la noi”

(41 de ani) mai are contract cupâna la vara, dar oficialii ros-albilor au demarat deja negocierile cu tehnicianul pentru prelungirea angajamentului. Tehnicianul a lasat de înteles ca nu va continua la Dinamo în orice conditii: a cerutde jucatori, dar simajore în baza de pregatire de la Saftica.Totusi,, directorul sportiv al ”câinilor”, a spus ca este absolut convins ca ”Gurita” va fi antrenorul lui Dinamo si în sezonul viitor. Astfel, oficialul "câinilor" a dezmintit si zvonurile, potrivit carora, Vasile Miriuta ar fi în pole-position pentru a-i succeda lui Contra pe banca "câinilor"."Nu vine Miriuta la Dinamo, nici altcineva, pentru ca noi avem antrenor. Iar acesta este Cosmin Contra si facem tot ce tine de noi pentru ca el sa continue. Vrem sa ramâna Cosmin Contra si tocmai de aceea nu existp alte variante. Nu exista planul B, nici Planul C sau Planul M. Pur si simplu nu ne gândim la altceva în afara de Contra. În plus, discutiile pe care Cosmin le-a avut cu domnul Negoita si cu, în ultima vreme, converg spre faptul ca el va continua la Dinamo", a spus, cu fermitate, Danciulescu."Va dati seama, daca am semna cu Contra imediat, ar fi mult prea usor si nu ar fi în regula. Cosmin este un antrenor de mare valoare, probabil printre cei mai buni din România sau cel mai bun din România, dupa parerea mea si e normal ca vrea sa se gândeasca", a spus si Mutu, la Digi Sport, în urma cu doar câteva zile.