elegant si plin de consistenta a rectorului Universitatii Tehnice () Gheorghe Asachi din Iasi - prof. univ. dr. ing.. Totul s-a derulat, ieri, la sediul Academiei Romane din Bucuresti cu prilejul sesiunii comemorative consacrate implinirii a zece ani de la disparitia academicianului Cristofor I. Simionescu."Misiunea mea nu a fost doar una onoranta, ci si una de suflet, eu provenind din Facultatea dea Politehnicii iesene si, mai mult, fiind in anul 1985 studentul domnului acad. Cristofor Simionescu la disciplina Chimie organica. A fost dificil sa vorbesc despre rectorul Cristofor Simionescu, fara sa discut despre cercetatorul, profesorul, creatorul de scoala si, în primul rând, omul Cristofor Simionescu, acestea fiind temele altor prelegeri. Insa limitarile temporale ale interventiei mele m-au convins sa încerc sa ma refer doar la rectorul Cristofor Simionescu", a transmis rectorul Cascaval.In conducerea Politehnicii iesene, academicianul Simionescu începe sa se impuna, initial, ca(1949-1951),(1951-1953), apoi rector (1953-1976). Plecand de la toate acestea, influenta sa asupra evolutiei Universitatii Tehnice a fost uriasa. In primul rand, in perioada 1955 si 1967, ca rector a întarit patrimoniul institutiei de invatamant superior, punand bazele a noi spatii didactice si pentru activitati administrative, prin influenta pe care o avea in Ministerul Invatamântului. Ulterior el a fost si secretar general si membru în Comitetul pentru Invatamânt superior în acest minister."Politehnica ieseana si-a marit suprafata totala destinata activitatilor didactice de 6.3 ori, oimposibil de atins de atunci. Toate aceste investitii s-au ridicat la impresionanta suma si nemaiîntâlnita pâna atunci «considerând deja reforma monetara din 1952» de 91.170.000 lei", a mai prezentat in discursul sau actualulIn acelasi timp, academicianul Simionescu a simtit, perfect logic, ca locul unei Scoli de Ingineri trebuie sa fie cât mai aproape de industrie, motiv pentru care a conceput construirea unui nou campus academic unitar în actuala locatie, de-a lungul malului stang al Bahluiului.Era vorba de o pozitionare care aduceaîn vecinatatea marilor intreprinderi iesene. Acest campus va fi deosebit de complex, unic în tara, reunind campusul didactic cu cel studentesc. Sustinându-si cu energie proiectul în fata Consiliului de Stat, rector Simionescu a reusit demararea constructiei acestui ansamblu în anul 1968, cu primele camine studentesti moderne (actualele camine T1 - T4) si cu o cantina revolutionara pentru acea perioada, care putea deservi 7.000 de studenti.In anul 1973 este terminat actualul sediu al Rectoratului, iar în anul 1974 sunt date în functiune sediile facultatilor de Chimie si Inginerie Chimica, respectiv Constructii si Arhitectura. Vor urma constructiile care vor reprezenta sediile celorlaltor facultati, majoritatea finalizate in timpul mandatului acestuia, altele ulterior."In paralel cu consolidarea patrimoniului, rectorula militat pentru diversificarea facultatilor si specializarilor, încercând sa acopere o paleta larga de domenii ingineresti. Daca la începutul mandatului sau de rector, Politehnica ieseana includea facultatile de Electrotehnica, Chimie Industriala, Constructii si Mecanica, în prima jumatate a acestui mandat, salba de facultati a Politehnicii se completeaza cu inca doua: Facultatea de Industrie Usoara «1955» devenita ulterior de Textile, si cea de Hidrotehnica «1962», adusa de la Universitatea Agronomica", a scos in prim-plan profesorul Cascaval.Pe de alta parte, in timpul mandatului sau, numarul specializarilor de licenta creste de la 9 la 23, ceea ce va determina o marire substantiala a numarului de studenti de la 832 (1953) la peste 7.300 în 1976. Mai mult, au fost introduse si specializari de scurta durata, pentru subingineri, în perfecta conexiune cu cerintele economiei românesti. In finalul prelegerii sale, rectorul Dan Cascaval a concluzionat."Pentru tot ceea ce a insemnat rectorul Cristofor Simionescu pentru Politehnica ieseana, m-am simtit onorat sa pot sa îi aduc acest palid. Si, ca un semn de pretuire concreta, Universitatea Tehnica a propus Ministerului Educatiei Nationale adaugarea numelui sau la denumirea facultatii la care a tinut cel mai mult, aceasta devenind Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului «Cristofor Simionescu». Precizam ca propunerea privind completarea denumirii Facultatii de Inginerie chimica a fost, deja, aprobata vineri (16 iunie 2017 - n.r.) de catre Senatul TUIASI, fiind transmisa Ministerului Educatiei pentru validare.