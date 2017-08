Disputa pe proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures. Sefii judetului sunt acuzati ca freaca menta

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures starneste noi controverse printre reprezentantii partidelor politice din judet. Recent, sefii judetului Neamt au semnat certificatul de urbanism necesar demararii proiectului pe teritoriul judetului vecin. Acest lucru a venit ca urmare a unei solicitari de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere inca de acum cateva saptamani.Culmea, conducerea Consiliului Judetean Iasi nu a facut vreun gest asemanator, desi proiectul este unul din cele mai importante pentru intreaga regiune."Guvernul a datpentru proiectul de lege privind autostrada. Este un lucru rau, mi-as fi dorit ca acest proiect de lege sa treaca. Ar fi bine ca si Executivul sa se tina de treaba si sa faca ceva daca nu si-au dorit proiect de lege. Important e sa se faca. In luna iulie,a trimis o solicitare pentru emiterea certificatului de urbanism in patru judetene. Pana acum doar judetul Neamt a emis certificatul respectiv si ii felicit pentru operativitatea cu care coreleaza discursul cu practica. Nu vedem nici un interes la Consiliul Judetean Iasi pentru acest lucru. Vom sustine orice demers care vizeaza realizarea celui mai important obiectiv de infrastructura din Moldova", a precizat deputatul PMPAcesta a mentionat ca pana in luna decembrieva scoate laproiectul tehnic pentru tronsoanele ce cuprindIasi - Targu Mures, pentru a se vedea si care sunt costurile necesare executiei lucrarilor."Nu mi se pare normal caIasi sa nu convoace în decurs de doua, trei saptamânisipentru a discuta despre realizarea tuturor cerintelor si procedurilor, pentru a fi primii care sa dam acest. Singurul lucru care se va realiza de la zero va fi portiunea de autostrada între Iasi si Ungheni, care nu a fost prinsa în proiectul mare al autostrazii spre Târgu Mures. Pasii urmatori, dupa certificatul de urbanism, arata ca în decembrie, Ministerul Transporturilor doreste sa scoata la licitatie procedurile de pe urma studiului de fezabilitate realizat în perioada 2007-2012, ceea ce înseamna ca nu se mai reface niciun studiu, absolut nimic. Având aceeasi ecuatie de traseu, din proiectarea tehnica va rezulta valoarea, devizul economic al acestei investitii, iar la licitatie valoarea poate scadea ca rezultat al competitiei", a mai spus deputatul PMP.Si consilierii judeteni ai PMP au aratat ca Executivul institutiei trebuie sa demareze cat mai repede procedurile."Trebuie o operativitate mai mare pentru convocarea factorilor decizionali. Cred ca autostrada mult dorita de toti iesenii are nevoie de o aplecare mai atenta. Sper ca Executivul dinsa inteleaga ca ce a facut Neamtul a fost ca o palma pe obraz si sa se apuce de treaba. Nu vreau sa cred ca suntem blocati din motive politice cu acest obiectiv", a precizat, liderul de grup al alesilor PMP Iasi.