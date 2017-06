Dizidentul cubanz Pedro Fuentes s-a intalnit cu iesenii - GALERIE FOTO

La sfarsitul saptamanii trecute la Iasi a fost prezent dizidentul cubanez. Acesta a sustinut oin fata iesenilor,derulat in cadrul Festivalului International al Educatiei ().Acesta a venit la Iasi pentru a prezenta detalii despre operele sale, dar si pentru a povesti despre situatia sa din timpul regimului lui Fidel Castro, cand a fost persecutat si a facut inchisoare pentru convingerile sale. In fata iesenilor, Pedro Fuentes si-a prezentat viata si a vorbit deschis despre perioada in care a fost nevoit sa faca 16 ani desub regimul fostului dictator cubanez Fidel Castro."Avem o mostenire pe care trebuie sa o transmitem mai departe, pentru tinerii care au nevoie sa fie liberi. Asta este cel mai important lucru. Sa lupte pentru libertatea lor, sa nu fie sclavi cum sunt cei din Cuba zilelor noastre. Am luptat foarte mult, am pierdut foarte multi prieteni in acest razboi, dar acum avem in inimile noastre puritatea de a fi luptat pentru dreptate, Constitutie. Vrem sa le purtam respect stramosilor nostri care ne-au eliberat si de aceea este necesar sa conservam libertatea si chiar sa o castigam cu pretul vietii", a aratat Pedro Fuentes. Si primarula tinut sa transmita un mesaj dizidentuluiprezent la Iasi."Mesajul principal trebuie sa mearga catre tanara generatie. Pedro Funetez ne transmite un mesaj dintr-o tara latina ca si a noastra, unde foarte multi oameni s-au sacrificat pentru posibilitatea de a te exprima liber, de ati spune opiniile, de a avea o viata decenta. Aceste lucrui trebuie sa se schimbe. Iar pentru tanara generatie este important sa vada ca lucrurile merg intr-o directie buna", a spus primarul Mihai Chirica.Pedro J. Fuentes si-a facut studiile (stiinte sociale si politice si drept) la Paris, Havana si Miami, este avocat si locuieste in prezent în Statele Unite ale Americii. I-a cunoscut pe Che Guevara si Fidel Castro si a avut o încercare esuata de a înlatura regimul politic instaurat în, fiind capturat si condamnat la închisoare. In SUA a infiintat Asociatia "Politico Presidio Cubano" si este considerat unul dintre specialistii si cunoscatorii cei mai buni ai regimului politic cubanez.