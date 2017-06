DNA a trimis in judecata un greu: Acuzatii grave si prejudiciu de milioane de euro

Lovitura data de cei de la Directia Nationala Anticoruptie. Procurorii au trimis in judecata un greu iar acuzatiile sunt extrem de grave. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SIGNORELLI SANDRO, cetatean italian,aflat in stare de detinere,pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada iunie 2007 – noiembrie 2008, inculpatul Signorelli Sandro, in calitate de administrator al unei societati comerciale, impreuna cu GattusoAntonino si Surcel Florica, a indus in eroare reprezentantii unei institutii financiare nebancare cu ocazia incheierii a 19 contracte de leasing ce aveau ca obiect autovehicule sau utilaje, in valoare de 2.421.348,94 euro.

Concret, cele trei persoane au inaintat institutiei respective mai multe documente falsificate (balante, bilanturi, conturi de profit si pierdere), din care rezulta ca societatea pe care o administrau a avut anterior activitate comerciala si in perioada incheierii contractelor a incasat venituri, deruland relatii comerciale prospere.

Bunurile achizitionate in urma acestor demersuri au fost instrainate prin manopere frauduloase (modificarea seriilor de sasiu) inainte de achitarea lor integrala.

Institutia financiara nebancara s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 1.622.474 euro TVA inclus, reprezentand valoarea capitalului ramas de plata si 1.796.833,44 lei reprezentand contravaloarea facturilor emise si neincasate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brasov. Precizam ca Surcel Florica si Gattuso Antonino au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie la data de 11 noiembrie 2013, vezi comunicat nr. 993/VIII/3 din 11 noiembrie 2013. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie, se anunta intr-un comunicat de presa.