DNA incepe ziua in FORTA! Doi directori, urmariti penal pentru luare de mita si abuz in serviciu

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii:

AVRAM PANTELIMON, la data faptelor director sucursala in cadrul S.N.G.N. Romgaz SA – Sucursala Tg. Mures, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- luare de mita,

- instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

BANU SERGIU VICTOR si MATEI GHEORGHE, la data faptelor director tehnic respectiv director adjunct-productie in cadrul SNGN Romgaz – Sucursala Tg. Mures, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.

Din ordonantele intocmite de procurori au rezultat aspecte ce contureaza suspiciunea rezonabila potrivit careia:

In cursul anului 2011, S.N.G.N. Romgaz SA - Sucursala Tirgu Mures a organizat o licitatie publica ce avea ca obiect implementarea proiectului ”Echipamente pentru producerea de energie electrica cu motoare termice pe gaz in locatia Cojocna, jud. Cluj”, fiind declarata castigatoare o asociere formata din trei societati comerciale.

Procedand in aceasta maniera, suspectii au creat un prejudiciu S.N.G.N. ROMGAZ SA de 2.620.250 lei, echivalent cu contravaloarea achitata pentru echipamentul respectiv. In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane. Suspectilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala. Amintim ca, in cursul anului 2016, suspectul Avram Pantelimon a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. (detalii in comunicatul nr. 324/VIII/3 din data de 21 martie 2016). Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.