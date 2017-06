DNA primeste inca o LOVITURA! Judecatorii au decis ACHITAREA

Fostul vicepresedinte ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat, luni, de Tribunalul Prahova in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, decizia nefiind definitiva. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii l-au achitat pe Romeo-Florin Nicolae pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, fapta din luna iulie 2010, scrie agerpres.ro.

Decizia poate fi atacata cu apel in termen de zece zile de la comunicare, arata sursa citata.

La data de 27 noiembrie 2015, procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe fostul vicepresedinte ANAF si fost director general al Directiei Generala Antifrauda Fiscala, Romeo-Florin Nicolae, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA emis la acel moment, inculpatul este acuzat ca, in calitate de consilier superior in ANAF- Directia Generala de Coordonare Inspectie Fiscala, in iulie 2010, a pretins si primit de la un denuntator, reprezentant al unei societati, echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro, lasand sa se inteleaga ca are influenta asupra factorilor de decizie din cadrul institutiei pentru solutionarea favorabila a unei contestatii formulate de firma omului de afaceri impotriva unei decizii de impunere.

"Ulterior, decizia de impunere a fost desfiintata partial de ANAF - Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor, in sensul diminuarii obligatiilor de plata de la bugetul statului, de la suma de 13.034.043 lei la suma de 1.097.923 lei", sustin procurorii.