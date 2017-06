John G. Avildsen, regizorul filmului Rocky, s-a stins din viata la varsta de 81 de ani. Fiul lui a facut anuntul.

spital.



Vezi si Din paacte o VESTE TRISTA. Este vorba despre indragita Ozana Barabancea Celebrul regizor a piedut lupta cu cancerul pancreatic. John G. Avildsen a murit in

Sylvester Stallone, starul filmului Rocky, a postat un mesaj cutremurator: „Odihneste-te in pace. Sunt sigur ca in curand vei regiza in rai. Multumesc!”.