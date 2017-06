Doctorul mortii! Mergi la el si o cam mierlesti

Babele barfitoare au auzit una tare, dar nu si pentru cei aflati in suferinta. Un medic cu figuri de salvator s-a dovedit unul dintre cei mai slabi specialisti. Colegii de munca sunt ingroziti cand vad cum lucreaza doftorul. Este vorba de Misu' Gonorefriescu, medicul de la spetalul din Copou, care iti da tare pe la rinichi. Ce face purtatorul de halat?Vine nenorocitul de pacient sa se trateze, iar doftorul mai tare il chinuie. Unii au ajuns direct la Eternitatea, dar nimeni nu comenteaza. Dar au aparut voci din lumea medicala care spun ca Gonorefriescu nu are nicio legatura cu meseria, ci mai degraba cu cea de macelar. Doftorul doarme bine noaptea, iar cand se trezeste dimineata, se uita in oglinda si spune: "Ce bun mai sunt!". Babele stau cu ochii pe el, nu de alta, dar sunt si cateva reclamatii care vor iesi la suprafata.