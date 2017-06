Doctorul zis "Sparge gura" are o durere-n...

Rubrica de azi incepe cu cateva vorbe despre un fost ministru... NicioLae Banitoiu pe numele sau.



Cand termini o facultate,

La timp sau chiar peste noapte,

Vrei s-ajungi la apogeu,

Sa dai limbi prin Pesedeu.



Un doctor ce sparge-n gura,

Gras micut si scurt in tura,

O face mult pe smardoiu',

Ati ghicit, e Banitoiu!



De cand e prin Pesedeu,

Zici ca-i beat si prost mereu,

Nu face nici-o miscare,

Sta numai in aparare!



El este un deputat,

Mandru, dar controversat,

A sarit printre multi lasi,

Si s-a folosit la Iasi!



Prin orasul asta mare,

Niciolae joaca tare,

Nu vine in batatura,

Ca este satul de...



Cat a fost in minister,

Spuneai ca e "cap de fier",

A promis revolta mare,

Prin tara si prin spitale!



Cand a dat el de valuta,

Nu stia pe cin' sa "muta",

A propus modificari,

Si-a promis multe schimbari!



Nu a facut nicio lae,

L-a durut chiar pe la...

A facut nitei banuti,

Si a dat putin, nu multi!



De Iasi el se foloseste,

Lumea deloc nu-l iubeste,

Daca stam sa ne gandim,

Prosti sunt cei care-l sustin!



Nenea nostru Banitoiu,

Lasa bre' tot partidoiu,

Du-te intr-un cabinet,

Sparge dinti si fii perfect!



Tara asta nu-i dantura,

Nu te mai uita prin gura,

Ia din dintii tai cariati,

Si da-i pe la deputati!



Un implant bre' daca-i pune,

Ai face bine prin lume!

Un implant mic, de molar,

Sa il pui la bugetar!

Distribuie:

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate