Goodbye to Gravity

Colectiv. S-au spus multe, in cifre sau in povesti. Ranile mai dor si astazi si tinerii care au scapat cu viata dupa tragicul eveniment inca poarta povara unor amintiri terifiante, cu miros de ars, cicatrici si sunet de haos. Nimeni nu are sa uite prea usor ce s-a intamplat la Colectiv. Un concert, un club sub steaua ghinionului si 64 de suflete care aveau sa se inalte, pentru totdeauna, catre Ceruri. Printre ei si patru dintre membrii formatiei Goodbye to Gravity. Alex Pascu. Mihai Alexandru. Vlad Telea. Bogdan Enache. Aproape ca vezi un medic venind cu lista celor decedati si anunta, rece si sacadat, ca un judecator ce bate cu ciocanul o sentinta in fata destinului, patru nume de tineri al caror vis s-a oprit in urma cu doi ani, la Colectiv.

