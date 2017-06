DOLIU! A murit Helmut Kohl

Doliu

Fostul cancelar Helmut Kohl, artizanul reunificarii germane, a murit vineri la varsta de 87 de ani, relateaza cotidianul Bild, a carui conducere era extrem de apropiata de aceasta mare personalitate a istoriei recente a Germaniei, potrivit AFP si Reuters.

Kohl a decedat "in aceasta dimineata in locuinta sa din Ludwigshafen", in sud-vestul tarii, a precizat Bild.

Starea sa de sanatate era extrem de fragila, el fiind imobilizat intr-un scaun cu rotile dupa ce in 2008 a suferit o cazatura si un atac vascular cerebral, scrie agerpres.ro.

Cancelarul german care a stat cel mai mult in functie in perioada postbelica, intre 1982 si 1998, Kohl a fost motorul din spatele introducerii monedei euro, convingandu-i pe sceptici sa renunte la marca germana.

Figura impunatoare, Kohl a avut o relatie foarte stransa cu fostul presedinte francez Francois Mitterrand in promovarea unei mai mari integrari europene.

El a castigat voturile cetatenilor din fosta Germania de Est comunista promitandu-le 'peisaje infloritoare'.

La scurt timp dupa ce si-a incheiat ultimul mandat, reputatia lui Kohl a fost afectata de un scandal financiar care a vizat CDU, condus acum de cancelarul Angela Merkel. Kohl a fost mentorul Angelei Merkel la inceputul carierei acesteia, numind-o in primul sau post ministerial.

"Suntem in doliu", a transmis pe Twitter Uniunea Crestin Democrata (CDU), partidul lui Kohl.

Fostii presedinti americani George H. W. Bush si Bill Clinton l-au numit amandoi pe Kohl drept cel mai mare lider european din a doua jumatate a secolului 20.