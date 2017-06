DOLIU in echipa de fotbal Steaua! A MURIT! Dumnezeu sa il odihneasca!

Alexandru Amarandei, un profesor de sport a murit duminica, din cauza unor probleme la inima. Sanatatea barbatului nu era una foarte buna, iar in ultima timp se retrasese din sport. Era la pensie si incerca sa faca tot posibilul pentru a se recupera. A fost un mare jucator de fotbal, a evoluat mult timp si la Steaua, actuala FCSB, dar a fost si un profesor bun de sport.

Barbatul a inceput sa predea in 1982, la Liceul cu Program Sportiv (LPS) din Vaslui, iar printre elevii pe care i-a avut se numara si fotbalistul Ionut Balaur dar si profesorul de sport, Ionut Chiochiu, potrivit vremeanoua.ro.

„Am aflat ca Sandu Amarandei a murit de la niste fosti colegi din Braila, care m-au sunat in aceasta dupa-amiaza (n.r. ieri). Nu mi-a venit sa cred. stiam ca e bolnav, dar nu credeam ca Dumnezeu il va lua la El atat de devreme. Cu toate problemele de sanatate, el continua sa vina la antrenamente cate doua ore pe zi. A fost un om de fotbal, poate profesorul cu cele mai bune rezultate la nivel de juniori. tin minte ca acum doi ani eram la Bacau, la un turneu al Juniorilor A si B. La intoarcere i s-a facut rau, probleme cu inima, iar pana acasa eu l-am tinut in brate. La intrarea in Vaslui, ne-a asteptat sotia lui cu masina. L-a dus la spital la Vaslui, dar nu au avut ce sa-i faca si l-au trimis de urgenta la „Sf. Spiridon” la Iasi. Pacat. Ne-a parasit un prieten, un foarte bun coleg si un fost mare fotbalist. Sandu Amarandei a fost, pentru fotbalul vasluian, un simbol al performantei. A crescut si a fãcut fericiti foarte multi fotbalisti. Dumnezeu sa-l ierte, iar familiei multa putere sa treaca peste acest moment”, a declarat antrenorul Constantin Petrea.