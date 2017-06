DOLIU in lumea muzicii! Un NUME GREU al hip-hop-ului american a MURIT! Sute de artisti sufera - VIDEO

Este doliu in lumea muzicii! Rapperul american Albert Johnson, cunoscut sub numele de scena Prodigy, a murit la varsta de 42 de ani in Las Vegas (SUA), informeaza EFE citand revista Rolling Stone.

Reprezentantul Mobb Deep a confirmat pentru publicatia amintita decesul lui Prodigy dupa ce muzicianul fusese spitalizat in urma unui concert sustinut in Las Vegas, din cauza complicatiilor cauzate de boala ereditara de care suferea - anemie falciforma sau siclemie.

"Cauzele exacte ale mortii sale nu au fost inca determinate. Dorim sa multumim tuturor pentru respectarea vietii private a familiei in acest moment", a adaugat reprezentantul.

Rapperul american si totodata producatorul Havoc (Kejuan Muchita), al doilea membru al grupului Mobb Depp, a publicat o fotografie cu Prodigy pe profilul sau de Instagram cu un mesaj simplu: "Pentru totdeauna".

Aparut in cartierul Queens din New York, grupul Mobb Depp a atins o notorietate importanta in anii pe scena rappului hardcore si gangsta de pe coasta de est a SUA.

Prodigy, care a a avut de asemenea o cariera solo de succes si a lansat in ianuarie ultimul album, "Hegelian Dialectic - The Book of Revelation", a petrecut trei ani in inchisoare, intre anii 2008 si 2011, dupa ce a fost condamnat pentru posesie ilegala de arme, precizeaza sursa citata.