DOLIU in lumea presei! Una dintre cele mai mari voci din radio a murit

"Avea 15 ani cand a venit prima oara la radio… A venit la “Deschideti-va sufletele”. Abia imi luasem si eu zborul in unda in acea vara magica de ‘93. Zicea ca se pricepe la ale sufletului. Si ca a suferit mult. Ca toate fetele din liceu ii cauta sfatul. De fapt ii cautau prezenta. Doliu in presa din Romania! Poate cel mai bun jurnalist de radio din Brasov a plecat dintre noi, accidentat azi-noapte mortal pe strada Buzesti din Brasov. O tragedie descrisa de fosta colega de la Radio Brasov, Onelia Pescaru, scrie Newsbv.ro. Asa il am in minte pe Gruia Andronic. Adolescent rebel si foarte talentat. Harnic si perfectionist pana la manie. Indragostit de Michael Jackson pana la ultimul atom, Gruia isi gasea in vara aceea o alta mare dragoste: Radio Brasov. I-a fost voce. Si director de programe. A crescut la radio si a fost mereu impecabil pe post. Maturizat prematur de suferinta accidentului de la 7 ani in care isi pierduse ochiul, Gruia a fost si camaradul de nadejde si seful “ de gasca”.

