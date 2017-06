Gheorghe Guset, multiplu campion balcanic la aruncarea greutatii, a incetat din viata, duminica noapte, la doar 49 de ani, conform GSP.

"Acum cateva minute a pierdut batalia cu viata. Se pare ca Dumnezeu a avut alte planuri cu tine. iti multumesc pentru toti cei 21 de ani petrecuti impreuna, pentru tot ce am realizat impreuna in viata si in sport! ti-am promis ca voi fi langa tine mereu si am fost pana in ultimul moment al vietii tale.

Te iubesc,asa cum nu am iubit pe nimeni altcineva si nimeni niciodata nu te va inlocui in inima mea! Drum lin dragostea mea. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, iubirea vietii mele", a fost mesajul sotiei sale, Lorena Boberschi, in care anunta trecerea sa in nefiinta.

Fostul sportiv a fost operat in urma cu cateva zile la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, dupa ce pe 8 iunie i s-a facut rau si chiar a fost necesar sa fie resuscitat de catre sotia sa si alta persoana care se afla prezenta in acel moment langa el.

Gheorghe Guset a devenit campion national la aruncarea greutatii intre anii 1990 si 2007, de 16 ori campion balcanic, de cinci ori medaliat cu aur la Cupa Europei, a participat la opt editii ale Campionatelor Europene si de cinci ori la Campionatele Mondiale, obtinand in 2006 locul cinci la Campionatul Mondial de la Moscova (cea mai buna clasare a tuturor timpurilor a unui aruncator roman de greutate), iar de trei ori a participat la Jocurile Olimpice.