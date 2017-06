DOLIU in PSD! Un apropiat al SECURISTULUI Victor Ponta a murit intr-un accident de masina

Victor Ponta 1

Doliu in PSD. Unul dintre liderii Partidului Social Democrat a incetat din viata dupa un accident groaznic de masina. Vicepresedintele PSD Gorj a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod, anunta gorj-domino.ro.

Alecu Dragoi i-a facut campanie lui Victor Ponta in 2014, atunci cand social democratul a candidat la alegerile prezidentiale.

Potrivit sursei citate, vicelui PSD Gorj i s-a facut rau la volan, moment in care a acrosat o masina din sens opus, iar in urma impactului masina sa a ajuns in sant.

In urma impactului, Alecu Dragoi a ramas inconstient. Un echipaj medical a efectuat manevrele de resuscitare a victimei, ulterior fiind declarat decesul.