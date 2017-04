Doliu

Fostul senator PSD Traian Novolan, in varsta de 80 de ani, s-a stins din viata sambata.

Anuntul decesului lui Traian Novolan a fost facut pe Facebook de presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, Adrian Tutuianu.

"Sunt trist dupa plecarea dintre noi a lui Traian Novolan. Senior respectabil, lider cu atitudine si caracter, l-am privit mereu cu admiratie aparte. Fostul senator si presedinte de onoare al PSD Dambovita a insemnat un spirit aparte in mijlocul nostru. Dumnezeu sa-l aiba in paza!", a scris Tutuianu.

In anul 2000, Traian Novolan a fost ales senator in Circumscriptia electorala 16 Dambovita si reales in 2004.



Sursa: romaniatv.net