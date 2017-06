doliu 1

Fotbalistul brazilian Pessalli a murit a murit la doar 26 de ani intr-un accident, cand se intorcea de la o aniversare.

Jonas Pessalli a pierdut controlul volanului dupa ce a calcat mai tare acceleratia, izbind in plin un stalp.

Accidentul s-a produs in orasul brazilian Curitiba.

Jonas Pessalli a jucat in Franta, la Angers in perioada 2013-2016, iar in 2016 acesta a evoluat in Azerbaidjan, la Neftchi Baku.



Sursa: antena3.ro