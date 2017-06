Sam Beazley, cunoscut din seria ”Harry Potter” pentru rolul profesorului Everard, s-a stins, la 101 ani. Potrivit presei internationale, actorul Sam Beazley a murit pe 12 iunie, in somn.



Inmormantarea va avea loc pe 21 iunie, la crematoriul din Mortlake. Sam Beazley si-a inceput cariera profesionala in adolescenta, in anii 1930, si a jucat in piese ca Hamlet (1934) sau Romeo si Juliet (1935).