Domnul director isi sparge banii la pacanele

Un direftor din Iasi are o pasiune ascunsa pe care o face atat in timpul noptii, cat si in timpul programului. Cretin Gogoman, fostul director de la Primarie care a emigrat la ApaVital, nu stie ce sa mai faca cu banii pe care i-a economisit toata viata lui de zgarcit. Dupa ce a luat spagi din stanga si din dreapta si a mancat numai covrigi cu iaurt ca sa para sarac, Cretin Gogoman se bucura acum de anii dinaintea pensionarii si face ce si-a dorit mereu. Asa il vezi pe Cretin Gogoman cum baga la pacanele prin cazinourile din Targ, iar pe fata lui se vede zambetul de pensionar care spera sa castige premiul cel mare la bingo.