Donald Trump a incasat o LOVITURA URIASA in partea Uniunii Europene! Despre ce este vorba

Donald Trump

Ministrii de Externe ai Uniunii Europene au anuntat, luni, ca regreta decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice si ca isi mentin intentia de a nu renegocia prevederile intelegerii, informeaza site-ul institutiei europene, potrivit Mediafax.

Potrivit unui comunicat, UE "regreta profund decizia unilaterala a a administratiei Statelor Unite de a se retrage din Acordul de la Paris". De asemenea, Consiliul UE "saluta numeroasele declaratii ferme de angajament fata de Acordul de la Paris din partea unor tari a caror diversitate include atat economii majore, cat si state insulare mici".

Liderii europeni atrag atentia asupra responsabilitatii colective pentru intreaga planeta, pentru aceasta generatie si pentru generatiile viitoare, precum si angajamentul de a actiona in consecinta prin intermediul Acordului de la Paris.

"Consiliul UE reafirma ca Acordul de la Paris este adecvat scopului si nu poate fi renegociat. Acordul este ambitios, fara a fi prescriptiv si permite fiecarei parti sa isi traseze propria cale in ceea ce priveste contributia la obiectivele care servesc la combaterea schimbarilor climatice, care reprezinta o amenintare la adresa dezvoltarii, pacii si stabilitatii in intreaga lume", se mai arata in comunicatul de la Bruxelles.

Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a prezidat intrunirea ministrilor europeni de Externe si a precizat ca Blocul comunitar colaboreaza cu partenerii internationali pentru a implementa masurile prevazute in Acordul de la Paris.

"Lupta impotriva schimbarilor climatice nu este un lux... este o chestiune principala de securitate pentru multe state", a spus Federica Mogherini.

Donald Trump a anuntat la 1 iunie decizia privind retragerea Statelor Unite din Acordul Climatic de la Paris, cerand modificarea tratatului. Anuntul a starnit dezaprobare din partea liderilor Germaniei, Frantei si Italiei, precum si a ONU.