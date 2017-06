Donald Trump, despre moartea lui Otto Warmbier: "Este un scandal absolut"

Donald Trump

Presedintele Donald Trump a declarat marti ca moartea studentului american Otto Warmbier, repatriat in coma in SUA dupa detentia sa de peste un an in Coreea de Nord, este 'un scandal absolut', relateaza AFP.

'Ceea ce i s-a intamplat lui Otto (Warmbier) este un scandal absolut. Acest lucru nu ar trebui sa se intample si, sincer, daca ar fi fost repatriat mai demult, cred ca situatia ar fi fost foarte diferita', a spus presedintele american intr-o declaratie acordata in Biroul Oval.

La scurt timp dupa arestarea si procesul sau, in martie 2016, studentul a cazut intr-o stare de coma ale carei cauze raman necunoscute, au afirmat medicii care i-au acordat ingrijiri la Cincinnati, in nordul Statelor Unite. Tipul de leziuni neurologice de care suferea rezulta de obicei in urma unui stop cardio-respirator, au precizat acestia.