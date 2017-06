Donald Trump REACTIONEAZA dupa ce mai multi politicieni din SUA au fost IMPUSCATI

Donald Trump

Presedintele SUA, Donald Trump, s-a declarat miercuri 'profund intristat' in urma atacului armat din apropiere de Washington, soldat cu mai multi raniti, printre care si un membru republican al Camerei Reprezentantilor, transmite AFP.

"Suntem profund intristati de tragedie. Gandurile si rugaciunile noastre merg catre membrii Congresului, echipele lor, politia Capitoliului, echipele de prim-ajutor si toti cei care au fost afectati", mentioneaza Trump intr-un comunicat, scrie agerpres.ro.

Un membru republican al Camerei Reprezentantilor, Steve Scalise, si consilieri ai sai au fost impuscati pe un teren de baseball in statul Virginia. Potrivit politiei din orasul Alexandria, situat aproape de Washington, atacatorul a fost arestat, iar victimele au fost transportate la spital. Potrivit postului Fox News, Steve Scalise a fost ranit la sold, dar viata sa nu este in pericol. Conform lui Mo Brooks, un alt membru al Camerei Reprezentantilor prezent pe terenul de baseball si care i-a acordat primul ajutor lui Steve Scalise, atacatorul a tras zeci de gloante cu o arma semi-automata in jurul orei locale 06:30 (10:30 GMT). Echipa de baseball republicana, alcatuita din alesi si colaboratori ai acestora, se antrena atunci cand s-a deschis focul asupra celor de pe teren. Potrivit lui Brooks, ofiterii responsabili cu securitatea congresmanilor au ripostat cu pistoalele, dar cel putin doi politisti au fost raniti in schimbul de focuri.

Senatorul Rand Paul, aflat si el pe teren, a spus ca l-a vazut pe Steve Scalise tarandu-se pe jos in incercarea de a se pune la adapost in timp ce atacatorul continua sa traga. Securitatea congresmanilor este asigurata de politia Capitoliului. Responsabilii de rang inalt, cum este Steve Scalise, sunt insotiti permanent de garzi de corp. La randul sau, senatorul Jeff Flake a declarat presei la fata locului ca l-a vazut bine pe atacator, imbracat intr-un tricou albastru.