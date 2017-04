Donald Trump se gandeste la o actiune militara ca REACTIE la atacul chimic din Siria

Donald Trump 1

Donald Trump, presedintele Statelor Unite, analizeaza optiunile de reactie la atacul chimic din Siria, pe care il atribuie regimului Bashar al-Assad, printre masurile luate in considerare fiind cea a unor atacuri punctuale asupra unor obiective militare siriene, afirma surse politice citate de CNN.

Donald Trump le-a spus joi unor membri ai Congresului ca analizeaza posibilitatea unei interventii militare in Siria ca reactie la atacul chimic, au declarat surse din cadrul Administratiei de la Washington citate de CNN.

Conform oficialilor citati, presedintele nu a luat inca nicio decizie, dar va discuta posibilitatile cu secretarul american al Apararii, James Mattis. La randul sau, Pentagonul ar fi prezentat optiuni de atacare a presupusului arsenal chimic al Siriei, desi nu este clar daca regimul de la Damasc mai are capacitati militare neconventionale.

Donald Trump a afirmat miercuri ca, in opinia lui, regimul Bashar al-Assad este responsabil de atacul chimic "groaznic" din Siria, avertizand ca astfel de acte "odioase" nu vor fi tolerate. "Acest atac groaznic a vizat femei, copii mici si chiar bebelusi frumosi", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa organizata la Casa Alba alaturi de regele Abdullah al Iordaniei. "Din punctul meu de vedere, acest atac a depasit o serie de limite. Astfel de actiuni odioase ale regimului Assad nu vor fi tolerate", a spus Donald Trump, citat de cotidianul USA Today.

Administratia Donald Trump a sugerat ca ar putea recurge la actiuni militare unilaterale in Siria, in cazul in care Natiunile Unite nu vor reactiona dupa atacul chimic pe care Washingtonul il atribuie regimului Bashar al-Assad, situatia riscand sa genereze o criza de amploare cu Rusia.

Administratia Donald Trump sustine ca regimul Bashar al-Assad este responsabil de presupusul atac chimic din regiunea Khan Sheikhoun (provincia Idlib), soldat, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu moartea a 72 de persoane. Siria si Rusia au negat orice implicare, afirmand ca atacul a fost comis de insurgentii sustinuti de Occident.

Administratia Bashar al-Assad a negat orice utilizare a armelor chimice. De altfel, arsenalul chimic sirian a fost distrus de cativa ani, la solicitarea Occidentului si sub monitorizarea inspectorilor internationali.