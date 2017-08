Donald Trump sustine ca are capacitatea ''de a schimba tonul''

Donald Trump

Presedintele american Donald Trump, aflat sub tirul criticilor din cauza luarilor sale de cuvant, uneori contradictorii, in contextul violentelor rasiste din Charlottesville, a sustinut joi ca are capacitatea ''de a schimba tonul'', relateaza AFP.

''Fake News-urile deplang diferitele mele tipuri de discurs'', a scris Trump intr-o serie de mesaje matinale pe Twitter.

''A fost discursul privind Afganistanul (grav), marea adunare (entuziast, dinamic, amuzant) si discursul in fata fostilor combatanti ai American Legion (respectuos si puternic)'', a adaugat presedintele. ''Pacat ca democratii n-au pe cineva capabil sa schimbe tonul !'', a continuat el, ironic.

Violentele care au izbucnit cu ocazia unei adunari a militantilor de extrema dreapta in Charlottesville, unde o tanara manifestanta a fost ucisa cand un simpatizant nazist a intrat cu masina in multime, a dat loc unei cascade de reactii la continuturile, foarte diferite, ale discursurilor din partea lui Donald Trump: unele fidele discursului ce se perinda pe teleprompter, altele libere.

Afirmand indeosebi, intr-o conferinta in fata ascensoarelor aurite din Trump Tower, ca greseala a fost de ''ambele parti'' (extremistii nationalisti albi si contramanifestantii), presedintele american a socat pana si in propria-i tabara.

Marti seara, in fata simpatizantilor sai reuniti in Phoenix, Trump a revenit asupra acestui episod, cu o singura tinta: media, vinovate, in opinia sa, ca i-au deformat declaratiile.



