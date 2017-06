Multi ieseni isi aduc aminte cu drag desi de micile bucurii ale vietii, insa astazi putini mai pot face ceea ce faceau poate in urma cu multi ani prin gradina bunicilor. Iata ca doi prieteni au reusit sa readuca la viata amintiri poate uitate. La cativa kilometri de centrul Iasului, in comunasi dr.ingau reusit sa redea multora o parte din gustul copilariei.Pe mai bine de un hectar, cei doi ieseni au plantat. Daca pana nu demult taranii foloseau doaradiga (gunoi de grajd) acum majoritatea apeleaza la chimicale, insa Marius si Liviu au vrut sa cultive capsuni cu adevaratAstfel, pe suprafata de un hectar au imprastiat tone de ingrasaminte naturale si au plantat un soi de capsuni foarte apropiat de cel autohton. Plantatia din Aroneanu a inceput timid anul trecut, insa de ea au auzit foarte multi ieseni. Cei doi ieseni au vrut sa aduca in Iasi un nou stil de. Ei livreaza la domiciliul clientilor capsunile proaspat culese."Ne-am propus sa cultivamcu adevarat Bio. Am vrut ca iesenii sa poata simti gustul adevarat, gustul pe care il stiu din copilarie. Sa cultivi capsuni BIO nu este deloc usor. Pentru noi este foarte important sa respectam regulile de baza. Nu folosim niciun fel de chimicale, nu stropim rasadurile cu nimic, ba mai mult decat atat, am forat un put de mare adancime pentru a iriga capsunile cu apa netratata", a declarat Marius Lungu.Cei doi ieseni au tinut si tin in continuare la timpul clientilor, de aceea fac livrari la domiciliu, gratuite. "Ne-am dorit mereu sa ne multumim clientii. Facemla domiciliu de ceva vreme si suntem bucurosi sa primim cate un zambet de la cei care cumpara de la noi. Capsunile pe care le cultivam sunt suta la suta naturale, de aceea parintii prefera sa cumpere de la noi, iar mai apoi sa le ofere celor mici un fruct cu gust adevarat", a completat dr. ing.Practic, prin aceasta metoda de livrare, capsunile cultivate la Aroneanu ajung pe masa clientilor la cateva minute dupa recoltare. "Noi ambalam capsunile in caserole de un kilogram, dupa ce sunt atent verificate si sortate. Tinem foarte mult la clientii nostri, de aceea facem tot posibilul ca drumul din plantatie pana pe masa lor sa fie scurt", completatPlantatia celor doi ieseni este intr-o continua dezvoltare. Zilnic capsunile sunt culese, iar mai apoi rasadurile sunt atent verificate si curatate. Oricine vrea sa muste cu pofta dintr-o capsuna naturala, poate trece pragul celor doi prieteni.