Dosar penal pentru sute de litri de benzina furati dintr-o cisterna

La data de 10 aprilie, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Iasi impreuna cei din cadrul Biroului Rutier Iasi au oprit pentru control un autoturism „Dacia Solenza” condus de un tanar de 25 de ani, pe raza comunei Ungheni.

In autoturism a fost identificat, in calitate de pasager, un barbat de 45 de ani, din comuna Ungheni.

In urma verificarilor s-a constat ca cei doi barbati transportau, cu autoturismul Dacia Solenza, 290 litri de carburant (benzina), despre care au declarat ca l-au sustras din 12 vagoane tip cisterna care stationau in gara din comuna Holboca, cu intentia de a-l transporta catre domiciliu.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, iar cercetarile continua in vederea stabilirii intregii situatii de fapt, combustibilul fiind ridicat.