Dosarul Mineriadei: Cele doua victime din 13 iunie 1990 au fost impuscate in ceafa

Mineriada

Velicu Valentin Mocanu si Mitrita Lepadatu, care au decedat in urma incidentelor produse in seara zilei de 13 iunie 1990 la sediul Ministerului de Interne, au fost impuscati in ceafa, potrivit rechizitoriului intocmit in dosarul Mineriadei din 13 - 15 iunie.

"Prima victima a fost Mocanu Velicu Valentin (25 de ani) care, in jurul orelor 19,15 - 19,20, in timp ce se afla in zona Ministerului de Interne, mai precis pe carosabilul dintre cladirea ministerului si parculetul din fata acestuia, a fost impuscata mortal in ceafa, decesul fiind constatat la ora 19,40, la Spitalul de Urgenta. (...) In jurul orelor 20,00, in zona din fata intrarii in Casa de Cultura a Ministerului de Interne a fost impuscata mortal victima Lepadatu Mitrita (25 de ani). (...) Victima Lepadatu Mitrita a fost impuscata in ceafa (cervical stanga) cu un glont de calibru 7 - 8 mm, posibil 7,62 mm", se arata in rechizitoriu.

Conform aceleiasi surse, nu s-a putut stabili cu certitudine ca cele doua victime au fost impuscate de militarii aflati in dispozitiv la intrarea numarul 2 a Ministerului de Interne. Din declaratiile martorilor, cei doi barbati au fost gasiti cazuti la o distanta mai mare decat cea la care ar fi putut ricosa gloantele trese de militari.

Pe langa cele doua persoane decedate, in aceleasi imprejurari a mai fost ranit prin impuscare un barbat, care a fost transportat la Spitalul Floreasca cu rani la un brat si la un picior, care sangerau abundent.

"S-a stabilit ca deschiderea focului de avertisment, cu munitie de razboi, a fost ordonata de gen. Andrita Gheorghe, adjunct al ministrului de Interne si cel mai mare in grad si functie dintre ofiterii aflati in acel moment in sediu. (...) Focurile au fost executate pe rand si prin rotatie, in serii scurte 'foc cu foc', in plafoanele de la intrarile in aceste holuri, pe directie oblica la 600, doar atunci cand manifestantii atacau portile cu violenta deosebita", se mentioneaza in rechizitoriu.

Anchetatorii nu au reusit sa ii identifice cu certitudine pe cei care au facut uz de arma si nici numarul de cartuse care au fost trase.

"Trebuie precizat ca, avand in vedere timpul scurs de la evenimentele din iunie 1990, precum si faptul ca la vremea respectiva nu au fost realizate activitatile de cercetare absolut necesare in astfel de situatii (...), nu s-a reusit identificarea certa a persoanelor care au executat focurile de arma si acest lucru nici nu mai este posibil. De asemenea, singura referire la numarul de cartuse trase in data de 13.06.1990 din sediul Ministerului de Interne apartine gen. Andrita Gheorghe intr-o nota intocmita de acesta la data de 27.09.1990 cu unele precizari solicitate de Comisia parlamentara pentru cercetarea evenimentelor din 13 - 15.06.1990, in care a mentionat faptul ca pentru salvele de avertisment trase in interiorul sediului ministerului, numai in momentele in care s-au fortat portile de intrare, s-au consumat 130 de cartuse", se precizeaza in documentul citat.

Alti doi barbati, Dragos Drumea si Gheorghita Dunca, au fost impuscati mortal dupa ce un grup de manifestanti a aruncat cu pietre si sticle incendiare asupra unor parasutisti militari de la o unitate din Buzau, insotiti de un tanc, in timp ce se deplasau pe Calea Victoriei.

Vezi si:

"Cand mansonul de cauciuc de la turela tancului a luat foc si unul dintre militari era in pericol de a fi capturat, lt. col. Constantin Vasile a luat un pistol mitraliera de la un militar in termen si a tras o rafala la foc automat, ordonand totodata soldatilor sa execute si ei foc de avertisment in aer. Militarii in termen au executat la foc automat mai multe rafale, in mod dezordonat, manifestantii imprastiindu-se. In continuare, parasutistii au format un cordon la intersectia Calea Victoriei cu bd. Mihail Kogalniceanu, iar manifestantii s-au regrupat, blocand spatiul dintre magazinul Delta Dunarii si magazinul Romarta Copiilor cu tomberoane. De aici au continuat sa arunce cu sticle incendiare si pietre asupra militarilor, care, fara sa mai astepte vreun ordin, au executat in mod repetat focuri de avertisment, la intamplare, gloantele lovind inclusiv zidurile cladirilor din zona. In aceste conditii au fost ucise prin impuscare victimele Drumea Dragos si Dunca Gheorghita", sustin procurorii.

In afara de cele doua persoane decedate, alti cinci barbati au fost raniti prin impuscare in timpul incidentului. Din notele privind primirea si distribuirea munitiei, intocmite de UM 01847 Buzau, a rezultat ca in timpul misiunii de la Bucuresti, din 13 - 15 iunie, au fost trase aproape 1.500 de cartuse.

Fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu au fost trimisi in judecata de procurorii militari pentru infractiuni contra umanitatii in dosarul Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990.

De asemenea, au fost deferiti justitiei Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general si sef al Directiei Procuraturilor Militare; amiral (rez.) Emil "Cico" Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazimir Ionescu, vicepresedinte al CPUN; Adrian Sarbu, sef de cabinet si consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, presedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului"; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Miniera Barbateni; Plaies Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Petre, comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele apartinand Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB.