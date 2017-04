Doua CUTREMURE au zguduit astazi Romania! Ce MAGNITUDINE au avut

Cutremur

Doua cutremure de mica intensitate au avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania, in aceeasi zona. Cutremurele au avut loc succesiv la intervale foarte mici de timp.

Primul cutremur, cu o intensitate de 2.4 grade pe scara Richter s-a produs la ora 14:59 cu epicentrul in zona judetului Prahova, la o adancime de 13.8 kilometri, conform datelor furnizate de Institutul National de Fizica a Pamantului, scrie dcnews.ro.

Cel de-al doilea seism a avut loc la ora 15:01 in acelasi judet, la o adancime de 15.1 kilometri.