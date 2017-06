Doua posturi de director la Finante au fost scoase la concurs. Emotii pastrate pentru sfarsitul lunii

Douade director au fost scoase la concurs de. Este vorba de un concurs de promovare pentru ocuparea functiilor de conducere vacante desila Directia Generala Economica si Finante Publice Locale () din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Iasi.Insa, concursul va fi organizat la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP). In prezent, cele doua posturi sunt ocupate de(de mai multi ani director in cadrul primariei -n.r.) si Carmen Cazuc. Cele doua ocupa functiile pe o perioada determinata, asigurand interimatul pana la finalul lunii.Reprezentantii primariei au precizat ca cele doua directoare s-au inscris lapentru a deveni titulare pe post. Conform anuntului afisat pe data de 31 mai, proba scrisa este programata pentru data de 30 iunie, in functie de rezultate urmand sa se organizeze si interviul. Perioada de inscrieri si de depunere a dosarelor inca nu a expirat.Conform conditiilor de participare, candidatii trebuie sa demonstreze o vechime de minimum 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice."Candidatii trebuie sa aiba studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în stiinte economice, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, în conditiile legii, sa fie numiti într-o functie publica din clasa I si sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata, în conditiile legii", sunt conditiile cerute de ANFP.Saptamana viitoare urmeaza sa fie organizat un concurs si pentru ocuparea functiei deal Iasului. Astfel, actualul interimar, Alexandru Mustiata, este si singurul candidat acceptat pentru sustinerea examenului. Proba scrisa urmeaza sa fie sustinuta pe data de 20 iunie, ora 10:00, la sediul ANFP. Daca va lua o nota mai mare de 7.50, Mustiata va sustine si interviul.