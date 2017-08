Doua trasee importante ale transportului in comun vor suferi modificari

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

a facutin circulatia mijloacelor dedin municipiul Iasi. Este vorba despre schimbarile care au intervenit pe traseele 5 si 19, provocate de lucrarile care se desfasoara pe Podul Cantemir.Astfel, cele douavor fi modificate, autobuzele urmand sa parcurga. Autobuzele traseelor 5 si 19, care circula dinspre Tutora spre Dacia, respectiv dinspre CUG 1 spre Canta, nu vor mai opri in statia Podu de Piatra, din cauza lucrarilor care se efectueaza pe Podul Cantemir. Traseul acestora va fi deviat pe Splai Bahlui - Mal Stang, pana la finalizarea lucrarilor deAceasta nu este singura schimbare care apare in traficul din. Incepand cu 22 august, circulatia de pe Splai Bahlui - Mal Stang va reveni la normal, odata cu finalizarea lucrarilor deefectuate la axul de circulatie format din strazile Sf. Petru Movila si Sf. Andrei. Strada Sf. Andrei a fost inchisa pentru asfaltare la sfarsitul lunii aprilie, acest lucru ducand la devierea traficului rutier pe Splai Bahlui - Mal Stang, care a avut circulatie cu dublu sens.Incepand de marti, 22 august, separatoarele de sens dinspre str. Alexandru Ipsilanti Voda si str. Gh. Ghibanescu au fost scoase, iar circulatia pe acest tronson a redevenit cu sens unic, dinspre Podu Ros spre Podul de Piatra.Totodata, pe timpul verii,27 si 44 vor circula pana la Blocuri Ciurea la orele de varf, intre orele 5:00 - 9:00 si 12:00 - 17:00. In restul programului, ultima statie va fi Tehnopolis. Sambata, duminica si in perioada sarbatorilor legale, autobuzele traseelor 27 si 44 vor avea capat de linie la Tehnopolis, pe durata intregului program de circulatie. Persoanele care au abonamente pe cele doua trasee vor putea circula pana la Blocuri Ciurea cu autobuzele traseului 41.