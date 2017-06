Dovada ca Denisa Manelista are un suflet extraordinar! Iata ce a facut pentru niste tinere nevoiase - FOTO

Denisa Manelista

Denisa nu a uitat de unde a plecat si nici zilele in care nu s-ar fi gandit ca va ajunge celebra si ca va avea o situatie financiara de invidiat.s-a sfiit sa vorbeasca desprepe care le-a facut, insa noi am aflat de cateva dintre ele. Frumoasa blonda a ajutat cu sume importante de bani doi micuti care aveau nevoie urgenta de operatii in strainatate. Cei doi copii proveneau din familii sarace care nu-si permiteau nici macar sa plateasca un tratament in Romania.Mai mult decat atat, cantareata care se lupta acum cu oa ficatului a donat de-a lungul timpului, prin intermediul unei prietene bune, sute de haine unordintr-un sat de langa Capitala. «Sunt un om credincios si am fost educata in spiritul crestin, sa ajut ori de cate ori pot. Nu o sa vorbesc insa despre asta pentru ca nu o fac pentru glorie, o fac pentru sufletul meu», spunea vedeta acum ceva timp.