Dragnea a terminat evaluarea ministrilor. Patru nume vehiculate pentru inlocuirea premierului Sorin Grindeanu

Zi de foc pentru Guvernul Grindeanu. Astazi ar trebui sa fie gata raportul privind evaluarea Executivului. Sunt din ce in ce mai multe semnale ca pozitia lui Sorin Grindeanu in fruntea Guvernului ar fi in pericol.

Si Gabriela Firea a acuzat ca este posibil ca premierul sa aiba alt "spate politic" decat cel asigurat de catre social-democrati.

Deja se vehiculeaza numele persoanelor care ar putea sa-i ia locul lui Grindeanu in fruntea Guvernului. Potrivit unor surse PSD, Carmen Dan, Mihai Fifor sau Viorica Dancila ar fi luate in calcul pentru functia de premier al Romaniei.

Initial a fost luata in calcul si varianta deputatei PSD Carmen Moldovan.

Contactat telefonic la Antena 3, realizatorul Punctul de Intalnire, Radu Tudor, a aratat ca o schimbare a Guvernului, la aceasta ora, ar duce PSD intr-o criza politica fara precedent.

”Cand ai un Guvern care genereaza o crestere economica, (...) un prim ministru care saptamana viitoare are intalniri cu patru ministri europeni, (...), in tot acest timp sa te gandesti sa dai jos un premier si sa pui al doilea Emil Boc, cred ca tiparul de gandire nu e bun. Cred ca PSD plonjeaza cu un entuziasm absolut incredibil intr-o criza politica fara precedent”, a spus Radu Tudor, aratand totodata ca adversarii lui Dragnea, atat din interiorul PSD, cat si din afara lui, ii vor pregati o „surpriza”, in cazul in care Grindeanu va fi demis.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, neaga faptul ca PSD s-ar dori schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea Guvernului, aratand ca vor avea loc cel putin doua evaluari ale ministrilor din actualul Executiv, prima acum, in vara, iar cealalta in toamna.

Intrebat daca o femeie va prelua conducerea Guvernului, Codrin Stefanescu a afirmat ca toate aceste informatii sunt „pe surse” si ca nemultumirile Gabrielei Firea, legate de birocratie, le impartaseste si el.

”Nimic nu e batut in cuie. In momentul cand raportul va fi finalizat, o sa iasa Liviu Dragnea personal si o sa anunte exact deciziile partidului”, a mai spus Codrin Stefanescu.