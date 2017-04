Un barbat din Siria si-a pierdut 25 de membri ai familiei sale in timpul atacului chimic din nordul tarii, inclusiv sotia si copiii. El spune ca atacul l-a trezit dintr-un somn adanc, facandu-l sa respire greu.

Potrivit CNN, dupa ce s-a ridicat din pat, Youssef s-a dus glont la patuturile gemenilor sai, o fetita si un baietel, pentru a verifica daca acestia sunt bine. Aparent nevatamati, el i-a inmanat sotiei sale si i-a spus acesteia sa stea in casa.

Imediat, a iesit din locuinta si a intrat in casa vecina, in care locuiau parintii sai, alaturi de alti frati. Intre timp, pe strada, observa oameni care cad secerati la pamant, iar cand a intrat in casa parintilor si-a gasit fratii morti. S-a intors rapid in locuinta sa pentru a verifica daca sotia sa si gemenii sunt bine.

”Aveau spuma la gura, aveau convulsii. Erau toti intinsi pe podea. Copiii mei, Ahmad si Aya, si sotia mea... Familia mea a disparut”, a declarat Youssef intr-o transmisiune televizata.

Ulterior, Youssef a spus ca s-a prabusit la randul sau la podea si s-a trezit cateva ore mai tarziu pe un pat de spital. Atunci a inceput sa realizeze ca aproape toata familia lui era moarta.