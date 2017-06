Nelu Balasoiu se confrunta cu grave probleme de sanatate si traieste la limita existentei. Celebrul artist a ramas fara mai multe bunuri, care valorau enorm. A avut un inceput de diabet care nu a fost tratat corespunzator, iar boala a evoluat.



“Traiesc cu o pensie de 300 de lei pe luna. Sunt bolnav. Am fost jefuit. Au venit oameni in casa mea si au plecat cu mana plina. Am fost uitat de toata lumea. Este greu pentru bosorogi. Toti asteapta sa mor sa imi mai ia ce mi-a ramas”, a spusVezi si: Pretentiile Patriciei Kaas pentru concertele din Romania. Produsul care nu trebuie sa lipseasca din meniu