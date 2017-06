Drama teribila! Veste neasteptata. Este vorba de indragitul preot Cristian Pomohaci

Cantaret de muzica populara din Tara Nasaudului, dar si preot ortodox, Cristian Pomohaci - cel care a postat pe Facebook imagini cu Ileana Ciuculete in sicriu - pare ca-si traieste existenta sub un blestem greu de dus, acela al suferintei si al nefericirii personale.

Sotia l-a parasit, iar fiul cel mare a fost la un pas de moarte, potrivit Romaniatv.net. Preotului artist i-a mers vestea ca vindeca boli ale sufletului si usureaza betesugurile trupului. Zeci de oameni vin sa-i primeasca parintele Cristian si sa-i izbaveasca de patimi.

In 2013, destinul l-a pus din nou la incercare pe Cristian Pomohaci care, de data aceasta si-a vazut fiul zacand in coma pe un pat de spital, fara nicio speranta ca va mai trai. Sufletul lui de tata s-a frant in bucati la gandul ca-si va pierde copilul.