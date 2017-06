DRAMATIC! Accident GRAV! Un tanar a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite

Un accident teribil s-a produs pe E85, in judetul Bacau. Un sofer de doar 19 ani a murit, dupa ce s-a rasturnat cu autoutilitara pe care o conducea. Baiatul nu s-a asigurat atunci cand a facut o manevra de intoarcere si a izbit in plin o masina, care circula regulamentar. Patru persoane, printre care un copil, in varsta de 9 ani, au fost raniti in urma impactului violent.

Potrivit Desteptarea.ro, soferul autoutilitarei a acrosat o masina condusa, pe directia Bacau-Adjud, de un barbat de 42 de ani, din judetul Vrancea. In urma ciocnirii puternice, tanarul de 19 ani, aflat la volan, a murit pe loc in autoutilitara care s-a rasturnat pe o parte. Victimele au fost transportate la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Politistii sositi la locul nenorocirii au demarat o ancheta ca sa stabileasca exact cum s-a intamplat accidentul.