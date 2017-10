Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Soselele din Iasi au fost iarasi patate cu sange. O tanara si-a pierdut ieri viata in urma unuiingrozitor, pe raza localitatii Strunga. Alexandra Ionela Rotaru avea 32 de ani si conducea un autoturism BMW dinspre Roman spre Iasi, iar, cel mai probabil, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum a pierdut controlul volanului si s-a rasucit pe carosabil. Soferul unui autoturism Dacia Logan nu a mai putut evita impactul si a intrat infrontal.Un apel la numarul unic de urgente 112 avea sa anunte tragedia, iar spre locul indicat au plecat mai multe echipaje de prim ajutor si politistii. In total, la accident, au fost prezente cinci echipaje medicale, un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si un Echipaj de Prim Ajutor de la, doua ambulante de la SAJ Iasi si una de la Bacau. Initial la fata locului a intervenit echipajul SAJ Bacau, intrucat se afla in trecere, acestia instituind manevrele de resuscitare, care ulterior au fost continuate de cadrele medicale de la SAJ Iasi."Am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier cu, petrecut in apropiere de. Au fost imediat dirijate doua echipaje medicale de urgenta tip B2 cu asistent si C2 cu medic. Cadrele medicale au gasit la locul solicitarii oaflata in stop cardio-respirator, ce prezenta uncranio-cerebral sever cu otoragie si leziuni interne. S-au efectuat manevre depe parcursul a 40-50 de minute, insa fara rezultat. In cele din urma a fost declarat decesul", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.a suferit rani atat de grave, incat cadrele medicale au aspirat o cantitate foarte mare de sange prin cavitatea bucala, leziunile interne fiindu-i fatale. Impactul a fost unul extrem de violent. Soferita nu purta centura de siguranta, iar impactul a fost devastator."Politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier cu victime omenesti. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca o femeie aflata la volanul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului si a intrat incu un autoturism care circula regulamentar. In urma accidentului a rezultat decesul femeii si ranirea unui barbat. In cauza, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere si vatamare din culpa, iar cercetarile continua", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.Trupul neinsufletit al tinerei a fost transportat la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi pentru. In scurt timp urmeaza sa se afle cauzele decesului, insa lucrurile sunt destul de clare. Alexandra Ioana Rotaru era angajata a Primariei Valea Lupului si era divortata.