Nicolae Stanciu

Cota luia luat-o la vale dupa primul sezon la. Ajuns în august 2016 la campioana Belgiei, în schimbul sumei de 7,8 milioane de euro (plus alte doua milioane de euro din diferite clauze), internationalul român nu a rupt gura târgului, fiind în deseori criticat de presa din Belgia.În momentul în care a plecat de la, Stanciu era cotat la 3,5 milioane de euro, dar imediat dupa, cota i-a crescut vertiginos la 8 milioane de euro. Dupa numai câteva luni valoarea i-a mai scazut cu un milion, urmând ca la finalul acestui sezon cota sa sa fie de 5,5 milioane de euro.În vârsta de 24 de ani, Stanciu a evoluat pentru echipa din capitala Belgiei în 38 de, reusind sa înscrie 8si sa le ofere colegilor 8 pase decisive.De partea cealalta, cota luia cunoscut o crestere. Mijlocasul de 28 de ani era cotat la doua milioane de euro în momentul transferului la Anderlecht, apoi a urcat la 2,5 milioane de euro, urmând ca la finalul acestui sezon cota sa sa fie de 3 milioane de euro.Chipciu a reusit sa se impuna înca de la început în primul 11 al belgienilor, fiind unul dintre cei maiai celor de la Anderlecht, în sezonul recent încheiat. Internationalul român a ajuns la campioana Belgiei în iulie 2016, în schimbul sumei de 3 milioane de euro (plus înca 500.000 de euro din diferite clauze).48 de meciuri, 6 goluri si 13 pase de gol are Chipciu în tricoul celor de la Anderlecht.