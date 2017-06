DRAMATIC! Un avion s-a prabusit din cauza cetii. Pilotul si-a pierdut viata

Un avion de mici dimensiuni, tip Cessna 172 Skyhawk, s-a prabusit vineri intr-o zona impadurita din statul australian New South Wales. Vremea potrivnica este cauza cea mai probabila a accidentului, in momentul prabusirii in zona fiind o ceata foarte densa. Pilotul era singur in avion, iar ranile suferite i-au fost fatale, el namiputand fi salvat.