DSVSA Iasi a cumparat echipamente de sterilizare. Acestea sunt folosite si de saloanele de tatuaje

Recent, Directia Sanitara Veterinara pentru Siguranta Alimentelor (a atribuitpentru achizitionarea unordeAstfel pentru aproape 30 de mii de lei, contractul a fost atribuit societatii. Societatea trebuie sa furnizeze un autoclav orizontal si un sterilizator cu aer cald. Acest tip de echipamente este folosit pe o scara larga de domenii, de la medicina veterinara pana la pedichiura sau tatuaje."Termenul de garantie acordat sa fie de minimum 1 an de la data incheierii procesului verbal de receptie si punere in functiune, de instruire a personalului. Pretul va include livrarea la sediul beneficiarului, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului utilizator. Produsele vor fi insotite la livrare de certificate de conformitate, desi de. Termenul de livrare, instalare, punere in functiune, instruire a personalului utilizator: maxim 60 zile de la data semnarii contractului. La livrare, aparatele vor fi insotite de manual de operare/utilizare in limba engleza si in limba romana, care vor include instructiuni de exploatare, intretinere si service", se arata in caietul de sarcini.