Dumitru Dragomir: "Becali este cel mai bogat om din Romania. L-a depasit chiar si pe..."

Mitica Dragomir, oracolul de la Balcesti, sustine ca in lumea afacerilor se stie ca Gigi Becali este mai bogat decat Ion Tiriac, cu o avere estimata la 2-3 miliarde de euro.

Cotat de Capital, la finalul lui 2016, pe ultimul loc din TOP 10 cei mai bogati romani, Becali ar avea o avere mult mai mare in realitate, este de parere Dragomir. Acest lucru s-ar datora faptului ca pretul terenurilor pe care le detine a crescut din nou; concret, Gigi ar fi avut fler sa investeasca foarte mult in ultima perioada in pamanturi pe care le-a achizitionat foarte ieftin. Acum, pretul acestora crescand din nou, si averea i s-a marit considerabil.

In aceste conditii, se creeaza toate premisele ca omul de afaceri sa investeasca din nou masiv in echipa de fotbal, cum facea spre finalul anilor 2000.

"Becali e tare in toate situatiile din lume. A bagat bani, si-a facut iarasi echipa bunicica, are un antrenor destul de bun, pe Reghe. De acum inainte va cumpara iar jucatori si isi va face iar echipa, ca are bani!

Are bani multi, multi! Muti rau de tot! Nici Tiriac nu are banii lui. Din pamanturi face bani. A cumparat cand a trebuit pamant ieftin si acum il vinde scump. Becali e cel mai bogat om din Romania, va spun eu precis. Are pamanturi de doua, trei miliarde, va spun sigur! Nu are nimeni in tara asa ceva.

O sa vedeti ca Becali va castiga si toate drepturile pierdute", a declarat Dumitru Dragomir la ProSport.