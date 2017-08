Dupa ce a plecat de la o petrecere din Iasi, artistul Radu Ille a fost implicat intr-un accident rutier

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Indragitul interpret Radu Ille a fost implicat intr-unrutier. Duminica interpretul a sustinut unin comuna ieseana, iar la plecare, pe raza localitatii Poienari, din judetul Neamt, masina condusa de acesta a intrat incu oDin cate se pare, Radu Ille se deplasa regulamentar, iar intr-opericuloasa i-a iesit in cale un atelaj hipo. In urma impactului, un barbat in varsta de 26 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale."Pe raza localitatii Poienari a avut loc un accident rutier. Un barbat in varsta de 26 de ani, care conducea un atelaj hipo, a patruns pesi a fost izbit de un autoturism condus de un barbat in varsta de 47 de ani din Bucuresti. In urma impactului, un pasager din atelajul hipo a avut nevoie de ingrijiri medicale. In cauza, s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, iar cercetarile continua", a declarat Elena Bulgarea, purtator de cuvant al Inpectoratului Judetean de Politie Neamt., din cate au povestit martorii, se mai afla in masina impreuna cu trei pasageri. Atoturismul condus de, un BMW X 1, a fost avariat, dar, din fericire, nimeni nu a fost ranit. Din primele informatii se pare ca Ille nu ar fi avut nicio vina, insa cercetarile continua pentru a se stabili intreaga situatie de fapt.