Dupa divort s-a mutat cu mamica

In continuarea rubricii de azi va dam cateva vesti despre fostul harhitect al Targului Turturel Vredniceanu. Dupa ce a divortat si a ramas fara muiere, dupa cum bine stiti s-a apucat de pahar, insa, a luat si o decizie mai neobisnuita. Cand s-a vazut singur a ales sa se mute in dealu Copoiului la mamica lui. Acolo sta de ceva vreme si urmareste toate siteurile cu matrimoniale, poate, poate reuseste sa combine ceva. Sunt multe de spus despre el, dar mai adunam detalii si mai povestim si in alte editii.