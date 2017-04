Farseur de vocatie, inzestrat cu sarm, inteligenta si umor, Horatiu Malaele va face o noua demonstratie de virtuozitate in recitalul extraordinar „Sunt un Orb", sambata, 29 aprilie 2017, ora 19.00 la Ateneul din Iasi.

Probabil cel mai bun produs al teatrului romanesc din ultimii 20 de ani – asa cum il descrie Ion Caramitru – Horatiu Malaele se afla intr-o perpetua cautare si de aceea niciuna dintre aparitiile sale pe scena nu este similara cu precedenta. Pentru aceasta varianta a spectacolului, maestrul trasului pe sfoara, al ironiei si al hazului ascutit isi ia ca aliat fie umorul irezistibil al insinuantului Brumaru, fie intelesurile subtile ale lui Marin Sorescu sau vibratiile delicate ale boemului Nichita.

Acestea sunt doar cateva dintre promisiunile unui one man show, in cadrul caruia autori atat de diferiti ca stil sau gandire vor fi deslusiti cu naturalete si in cheie proprie de geniul comic Horatiu Malaele.

Convins ca rasul va mantui lumea, artistul isi provoaca spectatorii cu umor si sinceritate intr-un recital de neegalat. Dupa mai bine de zece ani de la prima punere in scena a recitalului intitulat sugestiv „Sunt un Orb", actorul vine pe scena Ateneului din Iasi sub auspiciile avertismentului cu care deja ne-a obisnuit, „pericol de ras in hohote“.

„Spectacolul Sunt un Orb cuprinde cateva poezii de mare calitate, dar si proza scurta. Sunt mai multe elemente care formeaza acest spectacol, in care este vorba despre mine, dar este vorba si despre dumneavoastra”, spune Horatiu Malaele.

Va invitam sa il urmariti pe Maestrul Horatiu Malaele intr-un spectacol de exceptie, sambata, 29 aprilie, ora 20.00, pe scena Salii Mari de spectacole „Radu Beligan” a Ateneului din Iasi.