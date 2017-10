O tanara in varsta de 24 de ani si-a pierdut viata intr-un groaznic accident rutier. Larisa a supravietuit impactului, insa a murit la spital.

Drama in familia unei tinere din Targu Jiu! O tanara de 24 de ani si-a pierdut viata intr-un accident produs in Vidin.

Femeia se afla in masina condusa de sotul ei, un barbat in varsta de 30 de ani. Luni dimineata, in jurul orei 05.00, pe raza localitatii Vidin, barbatul a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului umed si a neadaptarii vitezei, iar masina s-a rasturnat intr-un sant.

Cei doi tineri, care au facut nunta in luna august, au fost transportati de urgenta la spital. Seara trecuta, din cauza ranilor foarte grave, tanara a murit, in ciuda eforturilor depuse de medici de a o stabiliza.

Pe numele soferului, politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.