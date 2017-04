Cornel Gales

Acuzat de fostul sot alca si-a doritcantaretei,demonstreaza, acum, contrariul! Barbatul le-a cedat, recent, cele douadin Craiova baietilor regretatei artiste, in plus, a fost dispus sa renunte pentru ei si la bunuri din imobilul pe care il detine in Capitala. Pe Cornel Gales nu il mai intereseaza nimic in aceasta perioada. Moartea neasteptata a Ilenei Ciuculete l-a determinat sa isi reevalueze prioritatile si sa puna capat disputelor din trecut.Imediat ce Ileana Ciuculete a incetat din viata, fostul sot, Valeriu Sfetcu, si-a inceput tirada impotriva lui Gales. Intr-o interventie telefonica la o emisiune, el a aratat cu degetul spre barbatul artistei, pe care l-a facut «», pe motiv ca una dintre casele in care ar fi locuit baietii interpretei ar fi fost pe numele lui Cornel. «Este un om necinstit, un om nesincer, care a stiut mai demult ca Ileana sufera de aceasta boala incurabila si atunci a luat masuri de precautie. Baietii vor ramane acum pe dinafara», a spus Sfetcu la TV.Cuvintele barbatului, foarte dure la vremea respectiva, par sa nu mai aiba insa nicio valoare in acest moment. Surse din preajma lui Gales sustin ca, saptamana trecuta, el a luat o masura radicala, una extrem de importanta pentru fiii artistei. «Cornel i-a chemat pe baieti la Bucuresti si, in prezenta unui notar, a renuntat la casele din Craiova in care Mugurel si Cristian Sfetcu traiesc de ani. Imobilele erau pe numele lui Gales, fiindca asa a considerat Ileana ca este mai bine. Acum insa, el a vrut sa le cedeze celor doi, mai mult, le-a spus ca daca vor ceva si din casa din Bucuresti, le da fara problemele. Pe el nu il mai intereseaza nimic», au dezvaluit persoane apropiate familiei cantaretei.