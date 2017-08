E-migratia din jungla realitatii in securitatea internetului

Va amintiti perioada de "Vest Salbatic" a internetului? Atunci cand se deschideau 300 de pagini nesolicitate la cel mai nevinovat click, cand virusii erau atat de multi incat se bateau intre ei pentru dominarea computerelor noastre vulnerabile si site-uri indoielnice ne propuneau tot soiul de afaceri ciudate? Cand nigerienii bogati aveau nevoie urgent de un ajutor in schimbul catorva milioane de dolari si cand emailul nostru era literalmente blocat de bancuri proaste... Pe vremea aceea era recomandat oricui sa evite internetul - sau sa intre acolo bine inarmat si priceput sa evite capcanele care ni se intindeau la tot pasul.

Ei bine, lucrurile s-au schimbat. Internetul, aceasta unealta la fel de importanta ca descoperirea focului in preistorie, s-a imblanzit intre timp si foarte des este un mediu mai sigur decat insasi viata reala. Tranzactiile sunt mai sigure decat la piata, identitatea noastra e protejata si site-urile pline de scamuri au disparut.

Unul din domeniile care a imigrat pe internet cu mare succes este cel al jocurilor. De pilda, pana acum vrei doi ani, jocurile de cazinou pe internet erau si ele o jungla. Insa autoritatile au pus ordine in talmes-balmesul de dinainte de 2015, si in acest moment singurii operatori accesibili si acceptati in Romania sunt camere de joc serioase, verificate, cu traditie si credibilitate. Situatia s-a inversat asadar si in acest domeniu. Acum jocurile pe internet sunt preferabile celor reale, din salile de jocuri.

Cine nu stie cum arata o sala de jocuri din oras? Iasul nu are un cazino live propriu-zis, insa pacanelele abunda in cele mai neasteptate locatii. Oricine a jucat vreodata live si apoi a incercat si jocurile online, nu a mai privit inapoi. Distractia pe internet este mai sigura, mai versatila si mult mai relaxanta.

Explozia jocurilor online datoreaza extrem de mult expansiunii tehnologiei IT mobile. Candva nu aveam acces la internet decat de pe PC-ul de acasa. Acum insa, toate facilitatile internetului ne sunt la indemana oriunde, direct de pe telefon sau tableta. Aceasta libertate absoluta de conectare la internet in plina miscare pare poate o banalitate pentru cei care s-au nascut cu mana pe smartphone. Insa noi cei mai in varsta nu incetam sa fim uluiti si recunoscatori tehnologiei.

Am discutat pe aceasta tema cu un pasionat de jocuri online si live, caci parerea cuiva care a trecut prin toate e mai interesanta decat speculatiile noastre. Alexandru Ionescu joaca poker de aproape zece ani. A jucat o vreme doar online, insa de cand s-a deschis Poker Arena in Centrul Civic, "mai baga si live". Insa painea si cutitul le tine pe PokerStars, acolo unde sunt cele mai multe turnee de poker online si unde mesele de cash sunt mereu pline la toate mizele.

"Am inceput sa ma joc ca toata lumea, prin oras. Pacanele, poker electronic. Mai tarziu am aflat ca daca nu voiau patronii sa castigi nu castigai. Reglau totul din surubelnita", isi rememoreaza Alex trecutul de gamer. "Apoi am descoperit internetul si, cum se zice, n-am mai privit inapoi".

"Intr-o vreme, erau sute de site-uri. Jucai orice. Pe cuvantul meu, era si Solitaire pe bani! Table pe bani. Orice se putea juca pe bani. Dar nu vreti sa stiti cati au patit-o. Oricine isi facea o firma si isi deschidea o camera de jocuri putea sa te lase fara bankroll. Cand gaseai casieria goala, tot ce puteai face era sa scrii la support, dar probabil ca in momentul ala patronul radea de tine de pe o plaja din Caraibe, isi aminteste Alex. "Acum e altceva. Din cei de atunci, PokerStars a rezistat cel mai bine. E cel mai mare si serios site de poker din lume si cand au bagat jocuri de cazinou s-a trezit in mine nostalgia de pe vremuri, de la pacanele".

Alex este insa un jucator atent cu banii sai si stie ce inseamna managementul bankrollului. "Joc poker pentru a-mi rotunji veniturile si joc sloturi doar pentru distractie, sume mici, dupa ce termin o sesiune obositoare de cash sau un turneu lung", explica el. Unde? "Tot pe Stars." Intr-adevar, chiar daca are cuvantul poker in denumire, PokerStars are o sectiune foarte bine dezvoltata de sloturi, pe langa alte si alte jocuri de cazinou. "Pai daca joc acolo de aproape 10 ani si nu am avut niciodata nici cea mai mica problema, de ce as juca sloturi in alta parte? Bine ca le am tot acolo, la un click distanta", spune el.

Ba mai mult: recent, PokerStars testeaza un format de joc hibrid intre poker si faimosul Hearthstone, numit Power Up. Cu o grafica futurista si un set de reguli captivante, acest joc este considerat de specialisti o posibila revolutie in gaming.

Si daca ne gandim si la cele doua mari vedete ale realitatii virtuale - castile Oculus, Playstation, Samsung Gear sau HTC Vive - care urmeaza sa ne transporte pe toti in cativa ani intr-o lume fascinanta, realizam ca e-migratia distractiei din realitatea imediata catre cea virtuala este ireversibila.

